俳優・鈴木福の兄弟で子役の楽と誉のInstagramが28日にオフショットを公開し、楽の小学校卒業を報告。成長の記録にファンから「おっきくなってる！」「スーツ姿かっこいい」といった反響が寄せられた。【別カット】鈴木楽、入学式＆卒業式の“ビフォーアフター”写真楽が「小学校を卒業しました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、小学校を卒業した楽を囲んだ家族の4ショットや小学校の入学式と卒業式の楽を比較し