◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人のＥ・ルシアーノ投手（２６）が５―５の６回から４番手で登板。前日２８日の１軍デビューに続く連投となったが、１回１安打で阪神打線を封じた。６回、まずは先頭の伏見を１５０キロで遊ゴロに打ち取って１アウト。続く小幡には右前打を許したが、後続の代打・糸原を二ゴロ併殺打に仕留めて１５球で阪神打線斬りに成功し、２日連続で阪神打線を封じた。米ブルー