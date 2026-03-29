◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）阪神３連戦の最終戦でプロ初先発したドラフト３位・山城京平投手が３回途中、無死満塁とされたところで降板。被安打３ながら５四死球で５失点を喫したルーキーの初陣をスポーツ報知評論家の村田真一氏が評した。＊＊＊＊＊３回途中で５四死球か…。山城はオープン戦で結果を残していたから何とか５回、と思って期待はしていたんやけどなあ。厳しい言い方を