俳優の三田村邦彦さんが2026年3月28日にXを更新し、「戦争反対を反対」することに「悲しすぎる」とコメントした。現在、SNS上を中心に巻き起こっている、「『戦争反対』と声を上げると批判される」という動き。爆笑問題・太田光さんの妻で所属事務所タイタンの社長の太田光代さんが25日にXで「どうして、戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？」と疑問を呈したが、ネット上では「戦争に反対していない人はい