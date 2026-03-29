◆パ・リーグロッテ―西武（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・小島和哉投手（２９）は開幕３戦目で今季初先発したが、４回５９球を投げて３安打、４四死球、１失点で５回もたずに降板した。初回、先頭の桑原に中前安打を許すなど１死満塁のピンチを招くと、外崎に中犠飛を打たれて先制された。降板後は「初回、ばたついて失点してしまいましたが、徐々に良くはなってきていた感触もあった。交代は悔しいですが、あとはチーム