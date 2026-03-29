伊東純也が値千金の決勝弾、後半39分に均衡破る一撃を決めたスコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督が、日本代表との親善試合に敗れたあと、対戦相手の質の高さを称賛した。英国際衛星放送「スカイ・スポーツ」は、現地時間3月28日にハムデン・パークで行われた一戦で、スコットランドが日本に0-1で敗れたことを報じている。試合は序盤から激しい攻防が繰り広げられた。スコットランドは前半8分、スコット・マク