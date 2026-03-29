記事ポイントコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が2026年4月25日に山梨県南アルプス市で開業予定白根ICから車で約5分の好立地に全40室、1泊6,200円から宿泊可能隣室と壁を接しない独立客室構造で、災害時には「レスキューホテル」として被災地へ移設できる デベロップが運営するコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が、2026年4月25日（土）に山梨県南アルプス市で開業予定です。中部横断自動車道「