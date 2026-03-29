記事ポイントTV・雑誌で話題の実力派占い師がダイバーシティ東京プラザに日替わりで登場恋愛・仕事・金運など幅広い悩みに対応する4名の占い師が出演三井ショッピングパークカード《セゾン》新規入会者は優先で鑑定を体験できる ダイバーシティ東京 プラザにて、TV・雑誌で話題の実力派占い師が日替わりで登場する期間限定の占いイベントが開催されています。恋愛・仕事・人間関係・金運といった幅広い悩みに、実績豊富な4名