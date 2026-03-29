２７日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、女中のクマ（夏目透羽）が言った一言が、次作「風、薫る」へのバトンではないか？との声がネットで上がっている。「ばけばけ」最終回、トキ（高石あかり）は、八雲（トミー・バストウ）との思い出を振り返っていた。その中で、八雲の革靴を磨いているトキのもとへ、女中のクマが買い物から戻って声をかけるシーンがあった。クマが「旦那さまのですか？」と聞くと