元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が29日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。株式投資に興味があることを明かした。この日は、24日に放送された日本テレビ「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」（後8・00）に、一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した際の裏側が放送された。本番2週間前、賞金1000万円の使い道について話し合った3人。山内は「めっちゃ金（きん）を買