歌舞伎役者の中村獅童が２９日、大阪市内で「御名残四月大歌舞伎」（４月３日初日）、「御名残五月大歌舞伎」（５月２日初日）の公演を前に、「大阪松竹座御名残道頓堀お練り」に参加した。人力車に乗って大阪・道頓堀を練り歩いた獅童は、劇場前であいさつに立ち、「松竹座がなくなってしまうのは非常にさみしいのですが、さよなら公演にこうして家族で出演させていただけることをうれしく思っています」と喜んだ。一方で