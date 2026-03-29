◇パ・リーグ楽天4―5オリックス（2026年3月29日京セラドーム）楽天の佐藤直樹外野手（27）が29日、オリックス戦（京セラD）に「1番・右翼」で先発出場。球団史上初、史上73人目（78度目）のサイクル安打まで「あと二塁打だけ」としていたが達成はならなかった。初回に中堅フェンス直撃の三塁打、2回に左前打、5回に中越え本塁打を放って3打席連続安打で早々とリーチ。しかし、第4打席は三振に倒れ、9回にはネクストサー