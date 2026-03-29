警視庁選挙の開票作業で、無効票の数を増減させたとして、警視庁が公選法違反容疑で東京都大田区の職員4人を書類送検した。2025年の参院選などで、投票者数と票数に誤差が生じ、帳尻合わせをしようとしたとみられる。同様の不正は以前から各地で相次いでおり、識者は「選挙の信頼が揺らぐだけでなく、投票が書き換えられるという陰謀論を助長してしまう」と懸念する。参院選の開票作業が終盤に差しかかった25年7月21日午前3時