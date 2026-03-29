俳優のコ・ソヨン、ユン・サンヒョン、チョ・ヨジョン、ソンジュンが主演する韓国ドラマ『完璧な妻』（全20話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後11：20〜）。【場面ショット】『完璧な妻』で年下男子ボングを演じるソンジュン同作は、金なし、愛なし、福なしの3なし主婦がミステリアスな事件に巻き込まれながらも幸せを手にするミステリー・ラブロマンス。不運な主婦ジェボク（コ・ソヨン）にミス