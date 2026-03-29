元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 「変化は進化だと信じています。」ＳＮＳに最新ショット公開誠子さんは「変化は進化だと信じています。」と、投稿。続けて「時が経つほど色が深くなってしなやかになる皮のお財布」と綴ると、財布の写真をアップ。 そして「自分と一緒にゆっくり育てていきたいです」と、そ