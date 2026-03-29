犬が喜んでいないときにみせる行動 犬は我慢強く、なかなか「嫌だ！」と意思表示をしてくれないことがあります。 しかし、犬の仕草や行動をよく観察してみると、「嫌だな…」「やめてほしいな…」「好きではないよ…」と、控えめな表現をしていることがあります。 犬の気持ちをよく理解するためには、些細な仕草や行動にも気づけることが大切です。 1.しっぽを下げた状態のまま振っている 犬が喜んでいないとき、しっぽを