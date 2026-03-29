坂本の高得点に露メディアが疑問を呈した(C)Getty Imagesフィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）の女子フリーが現地時間3月26日に行われ、今季限りで現役引退を表明している坂本花織が2年ぶり4度目の優勝を飾った。【写真】全員が五輪のリンクで一緒に笑って…坂本花織が自撮りした1枚をチェック今季世界最高となる合計238.28点を叩き出した坂本だが、フィギュア大国であるロシアのメディア「ソブスポーツ」は「シェ