金沢地方気象台は29日、桜の開花を発表しました。金沢地方気象台では敷地内の標本木のソメイヨシノが５輪開いたことから桜の開花を発表しました。去年と同じ、平年（４月３日）より5日早い開花です。気象台によると最も早い開花は２０２３年の３月２３日、一方、最も遅い開花は１９８４年の４月１７日だということです。この後の天候にもよりますが、5日ほどで満開を迎えます。