「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが３戦連続の逆転勝ちで開幕３連勝を飾った。昨季まで所属した有原を攻略した。初回に１点を先制すると、二回は川瀬の適時打など逆転。四回も柳町、柳田の適時打などで得点を重ねた。先発のスチュワートが５回３失点で降板すると、その後は継投で日本ハムの反撃をかわした。