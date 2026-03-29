「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは３試合連続の逆転負けで、２０２２年以来４年ぶりの開幕３連敗を喫した。先発の有原が乱調。初回に柳町の適時二塁打で先制されると、味方が逆転した直後の二回に川瀬の適時打や暴投などで３点を奪われ、再逆転を許した。三回には川瀬の２打席連続適時打、四回にも柳田の適時打などで失点を重ねた。６年ぶり古巣復帰後の初登板は６回１０安打７失点