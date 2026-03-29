毎年4月2日は、国際連合が定めた「世界自閉症啓発デー」。この日には、東京タワーをはじめ、世界各地のランドマークがシンボルカラーの青にライトアップされ、自閉スペクトラム症（ASD）への理解を広げる取り組みが行われる。国内では4月2日から8日の1週間を「発達障害啓発週間」とし、自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害の当事者と家族への理解促進を呼びかけている。【写真】プロゲーマーの夫と家族3人で沖縄旅行を満喫