◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、単勝12番人気のヤマニンアルリフラは14着だった。レースは単勝1番人気のサトノレーヴが制し、史上2頭目となる高松宮記念連覇を飾った。鞍上のルメールは同レース初制覇。2着は15番人気のレッドモンレーヴ、3着には9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンが入った。引退レースで2番人気に推されたナ