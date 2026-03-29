俳優の篠田麻里子さん（40）が、再婚したことを発表しました。【映像】篠田麻里子の再婚発表（実際の投稿）篠田さんは29日、Instagramで「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします