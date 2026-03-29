毎日の食事でどんな栄養素を摂るといいか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「タンパク質（P）、脂質（F）、炭水化物（C）の3大栄養素の摂取バランスは、『2：2：6』が推奨されている。炭水化物6割は1200kcalで、そのうち100kcalカロリーは、食物繊維として摂取するよう心がけるといい。特に利用効率が高い食物繊維を含む食材がある」という――。※本稿は、米井嘉一『糖と脂で体は壊れる