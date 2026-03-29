おだやかな人生を過ごすにはどうすればいいか。元結不動密蔵院住職の名取芳彦さんは「100点を目指して頑張りすぎると、心身ともに疲れ果ててしまい、本人だけでなく周りの人にも悪影響が出ることもある。そんな人に対して、アドバイスしていることがある」という――。※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jirsak※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jirsak■「ま