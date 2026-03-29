老化を招く食べ物は何か。医師の牧田善二さんは「市販の野菜や果物のジュースは原料が野菜だけであればいいが、果汁や甘味料が加えられている場合は老化を招く。飲みやすくするために入っている原料はもっと危険だ」という――。※本稿は、牧田善二『脳と体が老けない人の食べ方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masa44※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masa44■いも・かぼちゃはAGEを増や