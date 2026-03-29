NHK大河ドラマで描かれる小谷城はどんな城だったのか。現地を取材した歴史評論家の香原斗志さんは「尾根伝いに曲輪が築かれた巨大要塞だった。秀吉による破壊を経ても、城にはいまだに浅井長政とその妻・市との生活の痕跡が残っていた」という――。■浅井長政の「巨大山城」にいまだ残る夫婦の名残織田信長（小栗旬）は妹の市（宮〓あおい）を嫁がせることで、近江（滋賀県）の浅井長政（中島歩）と同盟を結んだので、それ以後、N