【モデルプレス＝2026/03/29】女優の橋本愛が3月29日、自身のInstagramを更新。顔にピアスシールを貼ったショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「あまちゃん」30歳女優「色気がすごい」顔ピアス＆美脚透けるタイツコーデ◆橋本愛、顔ピアス＆ミニスカコーデ披露橋本は「移動中に顔にピアス開けてく（貼ってく）スタイル」とつづり、写真を複数枚投稿。「ショートにして初めて自分でヘアメイクしたから不安すぎていっぱい写