【モデルプレス＝2026/03/29】女優の平祐奈が3月28日、自身のInstagramを更新。ジャケットのセットアップ姿を披露し、注目を集めている。【写真】27歳朝ドラ女優「胸元がセクシー」カットアウトトップス×ミニ丈姿◆平祐奈、美脚引き立つ春色セットアップ姿披露平は「卒業シーズンですねぇ おめでとうございます 春休み楽しんでるかなぁ」とつづり、鏡越しの写真を公開。淡いピンク色のジャケットとミニ丈のボトムスを合わせたセッ