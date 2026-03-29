◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムがソフトバンクに敗れ、２２年以来の開幕３連敗スタートとなった。ソフトバンクから加入した有原が初回に先制を許すと、逆転してもらった直後の２回には３失点。３、４回も失点を重ね、移籍後初登板は６回１０安打７失点（自責５）と崩れた。打線は万波、清宮幸、郡司と主軸が一発を放ったが、いずれもソロ。昨季のＣＳ最終ステージのリベン