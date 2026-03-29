◆パ・リーグオリックス５―４楽天（２９日・京セラドーム大阪）オリックスが２年連続で開幕カードに勝ち越した。初回に先発・田嶋が２点を失うと、岸田護監督は２回から継投を決断。３番手の山崎が複数イニングをこなし、最後はベネズエラ代表としてＷＢＣ優勝を経験した８番手・マチャドが締め、リリーフ陣も応えた。打線は相手新人・藤原から初回に３点を奪い、４回には開幕２試合で無安打だった９番・紅林が１号ソロ。２