◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）大歓声が響き渡る東京ドームの中で、巨人・岸田行倫捕手だけは冷静だった。５回１死一塁からダルベックが同点となる２号２ランを左中間にたたきこみ、一時４点のビハインドを振り出しに戻してみせた。その直後の打席に立ったのが５番・岸田だ。初球、三塁前の絶妙なコースにセーフティーバントを決めてみせた。サード・佐藤輝が定位置よりやや後ろに守っていたのを見逃