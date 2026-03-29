浅口市の酒蔵で、できたての日本酒を楽しめるイベントが29日開かれました。浅口市の平喜酒造で行われた恒例の「蔵開き」です。酒米の「雄町」や「山田錦」を使った看板商品「喜平」の大吟醸生原酒など数量限定の新酒や飲み比べセットが販売されました。（平喜酒造戸塚堅二郎社長）「来てくださる方々に新酒のできを確かめていただくしっかりと味わいのあるお酒を造ることができたという手応えも感じている」（訪れた