◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第８節福島１―３松本（２９日、とうほう・みんなのスタジアム）Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良はホームの松本戦でベンチ入りも、出場なしに終わった。カズは５戦連続ベンチ入りも、第５節のホーム長野（４〇２）戦以来、出番はなし。自身が持つＪリーグ最年長出場記録（５９歳１０日）の更新はお預けとなった。チームは前半３３分にＭＦ織田逸稀に先制弾を決められる