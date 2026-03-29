センバツ高校野球・準決勝。愛知の中京大中京が29年ぶりの決勝進出をかけ奈良の智弁学園と対戦しました。 【写真を見る】中京大中京 準決勝で智弁学園に敗れる 29年ぶりの決勝進出ならず 春のセンバツ 試合が動いたのは3回。中京大中京はヒットとエラーで1アウト3塁とし、3番・神達。 犠牲フライで1点を先制します。 投げてはエース・安藤が智弁学園打線を5回まで無失点に抑えます。 しかし6回。2番手の太田がつ