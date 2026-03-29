◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、単独首位で出た小林光希（三徳商事）は２バーディー、３ボギーの７３と落とし、通算８アンダーの４位で終えた。出だし１番で３パット、２番はグリーン右カラーからアプローチを寄せ切れず２連続ボギー発進。その後は挽回できなかった。「まだチャンスがあると思ってやっていた。最善は尽くし