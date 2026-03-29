◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）阪神・湯浅京己投手が痛恨の同点２ランを浴びた。２点リードの５回に３番手で登板。１死から泉口に四球を与え、続くダルベックへの４球目だった。高め１４８キロ直球を完璧に捉えられ、打球は巨人ファンで埋まる左中間席へ。右腕はショックのあまりその場にしゃがみ込み、悔いた。