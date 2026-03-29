女優の小林聡美（60）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。去年、患った病について明かす場面があった。この日は19年続いた番組の最終回。小林はスタート時からナレーションを担当。そんな小林と公私ともに親交がある女優の片桐はいり、市川実日子とともに出演した。市川が「19年続くって」と驚く中、小林は「まあ、続けようと思って、続いた感じじゃないから続いたんでしょうね、何事も」とさら