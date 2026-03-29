◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、単勝6番人気のジューンブレアは17着に沈んだ。騎乗した武豊は「狙っていたポジションは取れたんですけど、息遣いが本当の感じじゃなかったです。最後も、らしさがなかったですね」と冷静に振り返った。レースは予想通りインビンシブルパパとピューロマジックが引っ張る展開。サトノレーヴは中