◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武（29日、ZOZOマリン）西武の西川愛也選手が好守備でチームを盛り上げました。西武は2点リードの5回、先発の平良海馬投手は代打・佐藤都志也選手にセンターへヒット性の打球を打たれます。この打球にセンター・西川選手は猛ダッシュで前進。滑り込みながらノーバウンドでキャッチしアウトにしました。このプレーに平良投手は人さし指をたてると、レフトスタンドのファンは総立ちでファインプレーを