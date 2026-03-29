◇第98回選抜高校野球大会専大松戸2―3大阪桐蔭（2026年3月29日甲子園）準決勝で敗退となった専大松戸・持丸修一監督（77）は「子供たちの気力とか、楽しさとか、そういうのに釣られて、グランドへ行くのが楽しい。楽しくなくなったら、もうそれは辞めるべきですよ」と、指揮を続ける情熱の源は選手の姿と明かした。その教え子達の大健闘で、強豪・大阪桐蔭を相手に2度追いつくヒリヒリした展開だったが、最後は1歩及ば