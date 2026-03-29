◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）日テレ野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のプレゼンターを務める亀梨和也さん。新企画「亀梨クエスト」で巨人の松本剛選手にインタビューしました。2022年に日本ハムでパ・リーグの首位打者を獲得した松本選手。25年のオフにFA権を行使し、巨人に移籍することになりました。亀梨さんからFA移籍の経緯を聞かれると、「阿部監督から一番に声をかけていただいて、『優勝するた