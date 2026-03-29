テレビアニメ『東京リベンジャーズ』（東リベ）の続編『東京リベンジャーズ 三天戦争編』が、2026年10月より放送されることが決定した。あわせて第2弾PVが公開され、マイキーがタケミチに助けを求める衝撃的なシーンから始まり、東京卍會解散後の東京三大勢力「三天」のチームである梵(ブラフマン)や六破羅単代の主要キャラクターが次々と登場している。【画像】新キャラ登場！公開された『東京リベンジャーズ 三天戦争編』の場