歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が２９日、大阪市内で「御名残四月大歌舞伎」（４月３日初日）、「御名残五月大歌舞伎」（５月２日初日）の公演を前に、「大阪松竹座御名残道頓堀お練り」に参加した。５月末で閉館する大阪松竹座との別れを惜しみ、お練りには公演に出演する役者２１人が参加。仁左衛門を先頭に、中村鴈治郎、中村扇雀、松本幸四郎、片岡孝太郎らが人力車に乗り、休日で賑わう道頓堀を約７００メートル練り歩いた。