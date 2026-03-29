UNRWAのラザリニ事務局長【カイロ共同】パレスチナ自治区ガザの停戦発効から4月で半年となるのを前に、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のラザリニ事務局長が29日までに共同通信のオンライン取材に応じた。停戦発効後も続くイスラエル軍の攻撃でガザ住民がおびえているとし「名ばかりの停戦だ」と批判。住民は「がれきの中で悲惨な生活を送っている」と指摘した。イスラエルとイスラム組織ハマスはガザの和平計画「第1