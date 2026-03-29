■第98回選抜高校野球大会第10日・第2試合準決勝専大松戸 2ー3 大阪桐蔭（29日甲子園）専大松戸（千葉）は大阪桐蔭（大阪）に敗戦。春夏通じて初の決勝進出とはならなかった。大阪桐蔭は優勝した22年以来、4年ぶりの決勝進出。次戦は大会11日目（31日）に智弁学園（奈良）と決勝戦を行う。初回に適時失策で先制点を許すも、4回に長谷川大納（3年）の適時安打で追いつく。7回、門倉昂大（3年）が中西佳虎（3年）に適時打