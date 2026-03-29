通算13アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の永峰咲希＝UMKCCアクサ・レディース最終日（29日・宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）地元宮崎市出身で5位から出た永峰咲希が1イーグル、6バーディー、2ボギーの66で回り、通算13アンダーの203で今季初勝利、通算4勝目を挙げた。優勝賞金は1800万円。2打差の2位は通算30勝まであと1勝の申ジエ（韓国）。菅楓華が65の好スコアで通算9アンダーとし、3位に入った。2週連続優勝を狙