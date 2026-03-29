「トランプ氏は生涯最高の大統領か」には９４％賛同【ワシントン＝中根圭一】米国の保守系団体による「保守政治行動会議」（ＣＰＡＣ）の年次総会が２８日、テキサス州で開かれ、２０２８年の次期大統領選の共和党候補にふさわしい人物を問う模擬投票の結果が発表された。首位は５３％を獲得したバンス副大統領で、２位は３５％のルビオ国務長官だった。共和党議員や活動家ら１６００人以上が模擬投票に参加した。バンス氏を挙