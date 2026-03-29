歌手・和田アキ子が２９日、最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に関するコメントを寄せた。和田は「今日本番を迎えられることが出来て、本当に幸せでした。良い時代に良いスタッフと巡り合えて、『アッコにおまかせ！』をこうして、４０年以上続けることができました。いろいろな新しいことや、大変なこともありましたけど、今日まで全部、皆さんのおかげでここまでこれたと思うと感無量です」とコメント。つづけ