お笑いコンビ、デニスと女優でタレントの比嘉梨乃（33）が29日、東京・マグネットby渋谷109で行われたイベント「美少女図鑑DAY 2025」のMCを務めた。デニスの植野行雄（44）と比嘉は昨年7月に結婚を発表。夫婦になってイベントで初の共演となった。「美少女図鑑DAY」は全国各地の美少女図鑑モデルが集結するイベント。過去に二階堂ふみ、山本舞香、桜井日奈子、馬場ふみか、黒島結菜らを輩出。比嘉は沖縄の美少女図鑑の出身。この